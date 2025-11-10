I Carabinieri arrestano un pusher minorenne con 162 dosi di droga e quasi 800 euro di “incasso”

Catania, via Capo Passero. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio su impulso del Comando Provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, finalizzati, tra l’altro, alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, hanno arrestato un pusher minorenne in via Capo Passero.

Al riguardo, i militari dell’Arma, nel transitare in mattinata lungo la predetta strada, hanno notato uno scooter in sosta sulla parte sinistra della carreggiata. Dopo pochi secondi, proveniente dai portici di un palazzo, hanno notato sopraggiungere un giovane il quale, non appena si è accorto della presenza dei Carabinieri, con uno scatto fulmineo, è balzato in sella al veicolo partendo a tutta velocità.

Tale atteggiamento ha immediatamente ingenerato negli investigatori il sospetto che il giovane nascondesse qualcosa di illegale ed è quindi scattato l’inseguimento dei militari che, con dispositivi acustici e luminosi, più volte hanno intimato al centauro di fermarsi. Quest’ultimo, invece, durante la fuga ha continuato ad aumentare la velocità, voltandosi più volte indietro per verificare se fosse riuscito a seminare i Carabinieri e, peraltro, noncurante dell’incolumità delle tante persone, presenti in strada in considerazione dell’orario mattutino.

Ad un certo punto della strada il ragazzo ha svoltato repentinamente per immettersi in via Isola Bella e, nell’effettuare questa manovra, ha abbandonato lo scooter a terra proseguendo a piedi e correndo.

Ed infatti, i militari dell’Arma, giunti dopo qualche secondo lo hanno visto nel momento in cui, correndo, ha lanciato una busta in cellophane trasparente.

Uno dei militari, senza mai perderlo di vista, lo ha inseguito tra le abitazioni al piano terra, tra cancelli e recinzioni che il giovane puntualmente chiudeva alle sue spalle sperando di rallentare la corsa del militare che invece, poco dopo, lo ha raggiunto, bloccato e messo in sicurezza.

Nel frattempo, l’altro Carabiniere ha recuperato la busta fatta cadere in terra che conteneva 162 involucri di droga, suddivisi in 59 involucri di cocaina del peso di 24 grammi, 56 involucri di crack del peso di 16 grammi e 47 involucri di marijuana del peso di 30 grammi.

Ispezionato lo scooter, gli investigatori hanno ottenuto altri riscontri all’attività illecita del giovane, identificato per un minorenne catanese, trovando anche un bastone sfollagente telescopico e la somma in denaro contante di 180 euro. Ed ancora, nel vano porta oggetti del motorino sono stati recuperati ben 600 euro. La sostanza stupefacente, il bastone sfollagente ed il denaro, ritenuto guadagno dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati.

I Carabinieri,hanno quindi arrestato il minore per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e lo hanno poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, che ha chiesto e ottenuto dal GIP la convalida dell’arresto e l’applicazione di misura cautelare del collocamento in una comunità, ove il giovane è stato tradotto.