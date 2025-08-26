I Carabinieri arrestano un quarantaseienne per evasione 

Aprilia (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) hanno arrestato, un uomo di 46 anni del luogo, già noto alle forze di polizia e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.
Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, trovavano l’indagato fuori dalla residenza, sede della misura restrittiva, senza alcuna autorizzazione.
L’ arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Aprilia, in attesa della convalida d’ arresto con rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione.