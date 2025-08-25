I Carabinieri arrestano un quarantatreenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Aprilia (LT): Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato, un uomo di 43 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo il 43enne, la cui conseguente perquisizione personale e veicolare, permetteva ai militari dell’Arma di rinvenire nella disponibilità dell’indagato, all’interno di un’autovettura a lui in uso, oltre 450 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e oltre 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Pertanto i Carabinieri estendevano la perquisizione presso la sua abitazione, permettendo di rinvenire ulteriori 200 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, circa 3500,00 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento.

Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.