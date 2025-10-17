I Carabinieri arrestano un trentasettenne per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa
Cisterna di Latina (LT): Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), hanno arrestato un uomo di 37 anni del posto, in esecuzione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Latina – Ufficio G.I.P., in aggravamento della meno afflittiva misura del divieto di avvicinamento alla ex coniuge, cui era precedentemente sottoposto.
Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta della comunicazione della inosservanza da parte dell’indagato delle prescrizioni impostegli con la meno afflittiva misura cautelare, a cui era stato sottoposto dallo scorso 29 settembre.
L’evento si è verificato lo scorso 10 ottobre, allorquando l’uomo ha raggiunto la ex coniuge presso la sua abitazione.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina (LT), in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata odierna con rito direttissimo.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.