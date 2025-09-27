I Carabinieri arrestano un trentottenne per tentata rapina e lesioni personali aggravate

Terracina (LT): Nella mattina odierna, i Carabinieri della Stazione di Terracina, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 38 anni, di origine indiana, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, per i reati di tentata rapina e lesioni personali aggravate.

In particolare, alle 1:00 circa della scora nottata, in Terracina, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E, i Carabinieri sono intervenuti in quel centro, dove, poco prima, era stata segnalata la presenza di un uomo intento ad asportare alcuni oggetti da un magazzino di pertinenza di un’abitazione di proprietà di un’anziana donna. Attraverso la ricostruzione dell’evento effettuata dai militari dell’Arma, è stato accertato che sul posto si era recato il figlio della donna, subito dopo essere stato avvisato da alcuni vicini. È stato proprio lui a richiedere l’intervento dei militari dell’Arma, prima di avvicinarsi all’uomo presente nel giardino dell’abitazione della mamma. L’indagato, accortosi di essere stato scoperto, nel tentativo di allontanarsi, lanciava un oggetto di arredamento all’indirizzo del malcapitato, colpendolo al volto ed una mano, per poi dileguarsi a bordo di una bicicletta. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso loro di raccogliere le informazioni necessarie che gli ha poi consentito di raggiungere, a pochi metri di distanza dalla proprietà da lui presa di mira, l’indagato in fuga che è stato raggiunto e arrestato.

A seguito dell’aggressione subita, il figlio della proprietaria si è sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terracina, avendo riportato lesioni.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale di Latina per l’udienza di convalida dell’arresto, con rito direttissimo, prevista per la mattinata odierna.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.