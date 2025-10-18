I Carabinieri arrestano un uomo di 36 anni per detenzione di sostanza stupefacente

Sabaudia (LT): Nel corso della nottata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Grappa (LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino albanese di 35 anni residente a Pontinia (LT), già noto alle forze di polizia, per Resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in Sabaudia (LT), poiché era stata segnalata una macchina sospetta nei pressi di un’abitazione.

I Carabinieri giunti sul posto, hanno fermato e identificato l’uomo che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina suddivisa in 11 dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

I Carabinieri, hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo che, al fine di impedire l’attività ai militari dell’Arma, ha opposto resistenza.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposto ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Sabaudia (LT), in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata odierna con rito direttissimo.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione