I Carabinieri arrestano una 27enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali

Latina: Nel corso della nottata del 23 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Latina, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino moldavo di 27 anni residente a Latina, per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E, i Carabinieri sono intervenuti all’interno dell’abitazione dell’indagato, poiché l’uomo, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni la propria compagna.

A seguito delle lesioni riportate, la donna è stata trasportata dal personale del 118 intervenuto sul posto, presso l’ospedale di Latina.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.