I Carabinieri arrestano una 36enne condannato per maltrattamenti in famiglia

Cisterna di Latina (LT): Nella giornata di martedì, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT) hanno arrestato un uomo di 36 anni del posto,

già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, reiterato nel tempo e commesso dal 2017 al 2023 a Cisterna di Latina (LT), in danno della ex compagna. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante