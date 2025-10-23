I Carabinieri arrestano una 52enne per violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa
Maenza (LT): Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 52 già noto alle forze di polizia, per il reato di violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa.
Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti in quel centro, poiché l’uomo si trovava nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, luogo dal quale l’indagato si sarebbe dovuto tenere a distanza di almeno 500 metri.
Pertanto, avendo riscontrato la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria, il 52enne è stato arrestato.
L’uomo, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione di Maenza (LT), in attesa della convalida d’arresto che si terrà con rito direttissimo nella giornata di oggi.
Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.