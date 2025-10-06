I Carabinieri arrestano una ventiduenne, condannata per furto

Latina (LT): Nella giornata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Podgora (LT) hanno arrestato una donna di 22 anni del luogo,
già nota alle Forze di Polizia, in esecuzione all’ordine di carcerazione emessa dal Tribunale di Frosinone, dovendo espiare la pena di anni 5, mesi 6, giorni 1 poiché riconosciuta colpevole del reato di furto, commesso nell’anno 2023, nella provincia di Frosinone.
L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.
