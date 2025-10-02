I Carabinieri arrestano uno scippatore 50enne

Paternò. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Comando Provinciale di Catania al fine di garantire una presenza costante e capillare contro ogni forma di illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 50enne del posto per furto con strappo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’episodio è accaduto in mattinata, in via Emanuele Bellia: una donna, mentre si trovava in compagnia del figlio minore, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato dal collo una collanina in oro, per poi darsi alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.

Alcuni cittadini, assistendo alla scena, hanno prontamente contattato il 112 NUE, fornendo agli operatori della Centrale Operativa una descrizione dettagliata del malvivente. Immediato l’invio sul posto di una gazzella della Sezione Radiomobile che, prestati i primi soccorsi alla vittima, ha dato il via alle ricerche dello scippatore.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio, l’autore del reato è stato individuato e arrestato poco dopo con la collanina ancora nelle tasche.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno, perciò, arrestato restituendo l’oggetto prezioso sottratto alla legittima proprietaria. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.