I Carabinieri del Nucleo Investigativo arrestano un sudamericano con cocaina, crack e marijuana Video

Catania. L’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, prosegue senza sosta, con una serie di servizi estesi su tutto il territorio cittadino, nel cui solco si inserisce l’arresto di un cittadino sudamericano 39enne, domiciliato a Catania in via Umberto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

A seguito di una mirata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno ipotizzato che lo straniero avesse intrapreso un redditizio commercio di sostanze stupefacenti, ricevendo i suoi clienti in piazza Iolanda, dove concordava con loro tipologia, prezzo e quantitativo della droga, per poi recuperare le dosi dal suo appartamento di via Umberto e consegnarle.

Per riscontrare le loro ipotesi investigative, i Carabinieri hanno predisposto un servizio dedicato, in modalità discreta, ed hanno iniziato a tenere d’occhio i suoi movimenti mimetizzandosi tra la gente.

Il momento propizio per intervenire si è presentato quando gli investigatori lo hanno scorto mentre, ricevuta un’ordinazione, si stava recando a casa per prelevare la droga.

Quindi dopo averlo pedinato a distanza, giunti proprio davanti al portone dello stabile di via Umberto, è scattato il blitz: bloccato e messo in sicurezza, i Carabinieri sono saliti assieme a lui nel suo appartamento, al secondo piano, dove hanno naturalmente eseguito una perquisizione.

All’interno del soggiorno, dentro un cassetto di un mobile, i militari dell’Arma hanno scovato due buste contenenti 200 grammi di cocaina, un sacchetto con 10 grammi di crack ed una confezione da 50 grammi di marijuana, tutto già suddiviso in dosi e quindi pronto per essere spacciato e che avrebbe fruttato oltre 15.000 euro alle casse della criminalità. Inoltre, dentro l’abitazione, sono statti trovati anche gli usuali strumenti per la suddivisione in dosi, un bilancino digitale di precisione e diverso materiale per il confezionamento.