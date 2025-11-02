I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, deferiscono un 35enne per la violazione di un daspo urbano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, costantemente impegnati h24 nei servizi di prevenzione e repressione dei reati e nella tutela della sicurezza dei cittadini,

hanno deferito in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 35enne catanese, già noto alle forze dell’Ordine, per la violazione di un DASPO urbano emesso nei suoi confronti dal Questore.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei quotidiani controlli sul territorio, durante i quali le pattuglie del Radiomobile presidiano le aree più sensibili del capoluogo etneo, garantendo un’azione di contrasto efficace contro comportamenti che possono generare degrado o situazioni di insicurezza.

Nel corso di un pattugliamento in via Teocrito, i militari hanno notato l’uomo che si aggirava tra le auto in sosta con atteggiamento sospetto. Sottoposto a identificazione, è emerso che era colpito da un provvedimento di divieto di accesso, ad alcune zone del centro cittadino — il cosiddetto DASPO urbano — emesso a seguito di precedenti controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Questa misura, prevista dalle norme sulla sicurezza urbana, viene disposta nei confronti di persone che, con i propri comportamenti, abbiano creato situazioni di disturbo o allarme sociale, tra cui i parcheggiatori abusivi, e vieta loro di frequentare determinate aree della città per un periodo stabilito.

Il 35enne è stato trovato proprio all’interno di una delle zone interdette, in violazione del divieto impostogli, motivo per cui è stato deferito all’Autorità giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.