I Carabinieri del Parco Nazionale del Circeo intensificano i controlli alla salvaguardia della flora e della fauna: elevate 15 sanzioni

Latina e Sabaudia (LT): I Carabinieri del Nucleo CC “Parco di Fogliano” – reparto a cavallo, durante una campagna di controlli mirati alla salvaguardia della flora e fauna negli ambienti protetti del Parco Nazionale del Circeo, nel fine settimana scorso, hanno elevato 15 sanzioni amministrative, di cui 14 parcheggi selvaggi e uno per campeggio non autorizzato sul cordone dunale nel lungomare pontino compreso tra i Comuni di Latina e Sabaudia, per un importo complessivo di euro 1.400,00.

Il Reparto CC Parco Nazionale del “Circeo”, con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, opera per la salvaguardia dell’area protetta, come da normativa, in armonia all’unitarietà della struttura gerarchica della Grande Unità dell’Arma dei Carabinieri, attraverso servizi mirati propri della mission della specialità ambientale.