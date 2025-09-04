I Carabinieri del Radiomobile fermano auto sospetta: denunciato un 45enne e sequestrati 25 grammi di marijuana

Catania, quartiere “Cibali”. Proseguono quotidianamente i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, le attività finalizzate ad accrescere il livello di sicurezza reale e percepito dalla cittadinanza e il contrasto dei reati, anche quelli connessi allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19:00, durante un servizio di perlustrazione nel capoluogo etneo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha denunciato un uomo di 45 anni, catanese, con precedenti penali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, l’equipaggio stava transitando in via Verdura, quando ha notato un veicolo in marcia il cui conducente non appena ha visto la gazzella ha cercato di accelerare la marcia. I Carabinieri lo hanno fatto immediatamente fatto accostare e una volta fermo, nei pressi dell’Ufficio Postale, lo hanno fatto scendere dal veicolo identificandolo per un 45enne catanese.

Durante queste fasi i militari hanno accertato che l’uomo si era messo alla guida nonostante fosse sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita. Tale violazione, che ha comportato per lui una sanzione amministrativa, qualora reiterata nei successivi due anni farà scattare la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria.

Ed ancora, durante il controllo, l’equipaggio ha avvertito un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo e ha quindi proceduto ad una perquisizione. Al termine delle ricerche sono stati scovati, sotto al sedile lato passeggero del veicolo, sette bustine trasparenti contenenti complessivamente 25 grammi di marijuana che sono state sequestrate.

La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, non ha fornito ulteriori riscontri.

Alla luce di quanto recuperato, il 45enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania svolgono ogni giorno a garanzia di sicurezza e legalità sul territorio.