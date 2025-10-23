I Carabinieri denunciano 8 giovani protagonisti di una competizione ippica non autorizzata. Video

Orani: I Carabinieri della Stazione di Orani, coordinati dalla Compagnia di Ottana, hanno identificato e denunciato 8 ragazzi che, nel pomeriggio dello scorso 13 ottobre, prima dell’inizio dei festeggiamenti ufficiali in onore di San Daniele,

hanno organizzato e partecipato ad una competizione a cavallo non autorizzata: la folle corsa per le vie del paese ha messo in pericolo i cittadini, i cavalieri ed i poveri animali. Si tratta di ragazzi del posto, tutti molto giovani, 4 con pregiudizi di polizia, identificati accuratamente attraverso la puntuale ricostruzione de percorso e la visione delle telecamere.

I controlli capillari del territorio, la prevenzione e la repressione dei reati in genere hanno consentito di ottenere l’ottimo risultato investigativo.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati con le attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e loro sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.