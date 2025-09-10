I Carabinieri denunciano due 29enni per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Aprilia (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Campoverde (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un due uomini di 29 anni di cui un cittadino romeno, entrambi residenti ad Aprilia (LT) e già noti alle forze dell’ordine, per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

L’autista è stato anche sanzionato ai sensi dell’art. 116 del codice della strada, poiché non era in possesso della patente di guida poiché mai conseguita. Nello specifico i Carabinieri di Campoverde, durante un normale controllo del territorio, hanno notato due autovetture e pertanto, con l’ausilio di una pattuglia della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), hanno proceduto all’identificazione dei presenti all’interno dei veicoli.

A seguito delle risultanze ottenute dall’interrogazione in banca dati dei soggetti, i Carabinieri hanno deciso di eseguire delle perquisizioni veicolari e all’interno di una di essa, hanno rinvenuto nella disponibilità degli occupanti, per l’appunto i due 29enne, alcune paia di guanti da lavoro, cappelli con visiera tipo baseball, diverse mascherine chirurgiche di colore nero, attrezzi da scasso.

Il suddetto materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.