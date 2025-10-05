I Carabinieri denunciano due diciannovenni per furto

Aprilia (LT): Nella mattinata di sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) deferito, in stato di libertà, due ragazzi diciannovenni entrambi del posto, per furto.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri sono intervenuti presso un esercizio commerciale di quel centro dove poco prima, un agente addetto alla vigilanza notturna, durante un controllo all’esterno della suddetta struttura, aveva sorpreso, fermandoli, i due indagati che, una volta entrati all’interno dell’esercizio commerciale, avevano asportato dalla cassaforte la somma in contanti di oltre 3.400 euro. I Carabinieri intervenuti hanno ricostruito l’accaduto e documentato gli elementi di reità nei confronti dei predetti giovani, denunciandoli. Il denaro contante, interamente recuperato, è stato restituito al legittimo proprietario.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione