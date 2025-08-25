I Carabinieri denunciano due donne per furto

Latina (LT): Nel pomeriggio dello scorso 22 agosto, i Carabinieri della Stazione di Latina (LT) hanno deferito, in stato di libertà, due donne del luogo, dell’età di 62 e 42 anni, già note alle forze di polizia, per il reato di furto.
Nello specifico i Carabinieri, a conclusione di attività d’indagine, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza di interesse, hanno identificato le indagate ritenute responsabili un furto di generi alimentari, avvenuto lo scorso maggio presso un’attività commerciale del posto.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione.