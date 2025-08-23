I Carabinieri denunciano due uomini per furto

Nella mattinata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Priverno (LT) hanno deferito, in stato di libertà, due uomini del luogo, dell’età di 19 e 21 anni, di cui uno già noto alle forze di polizia, per il reato di furto.
Nello specifico i Carabinieri, a conclusione di preliminari accertamenti scaturite dalla querela della vittima, responsabile di un esercizio commerciale del posto, hanno identificato gli indagati, ritenuti responsabile di aver commesso un furto all’interno della predetta attività.
Dagli accertamenti condotti dei militari dell’Arma, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza di interesse, emergerebbe che gli indagati, lo scorso 20 agosto, dopo aver distratto la commessa, avrebbero asportato dalla cassa la somma di oltre 1500,00 euro.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione.