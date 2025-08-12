I Carabinieri denunciano due uomini per ricettazione

Terracina (LT): Nella giornata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT), hanno deferito, in stato di libertà, due uomini dell’età di 22 e 23 anni, residenti in provincia di Latina, entrambi già noti alle forze di polizia, per il reato di ricettazione.
Nello specifico, i Carabinieri, a conclusione di mirata attività d’indagine, hanno identificato gli indagati, rinvenendo nella loro della disponibilità due cellulari ed un borsello con all’interno due paia di occhiali che erano stati asportati ad alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.