I Carabinieri denunciano tre cittadini per truffa aggravata ai danni di persona anziana

Maenza: Nella mattinata di ieri, a conclusione di attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Maenza hanno deferito, in stato di libertà, tre cittadini italiani, residenti in Campania, per il reato di truffa aggravata in danno di persona anziana, in concorso tra loro.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da una 72enne di Maenza, nel mese di maggio 2025, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare i tre cittadini campani, grazie a una peculiare attività di analisi condotta con il supporto di personale specializzato del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina.

In particolare gli indagati, dopo aver contattato l’anziana signora su rete fissa, fingendosi quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri, richiedevano denaro in contante per il nipote che era fermo in caserma e, dopo essersi presentati presso l’abitazione della malcapitata, si facevano consegnare una somma in contanti di 1.700 € e vari monili in oro.