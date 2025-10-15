I Carabinieri denunciano un 23enne per rifiuto di sottoporsi agli esami alcolemici e tossicologici 

Maenza (LT): Nella giornata di lunedì, i Carabinieri della Stazione di Maenza (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 23 anni residente nella provincia di Latina, per il reato di rifiuto di sottoporsi agli esami alcolemici e tossicologici.

Nello specifico i Carabinieri, la notte dello scorso 28 settembre, erano intervenuti in Priverno (LT) in via marittima, allorquando l’indagato, alla guida della propria autovettura, in fase di sorpasso, ha urtato l’autovettura che lo procedeva, perdendo il controllo del veicolo e finendo la corsa fuori dalla sede stradale, nel senso opposto a quello di marcia.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, erano intervenuti anche il personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo avevano trasportato a mezzo ambulanza, presso l’ospedale di Terracina (LT) per gli accertamenti alcolemici e tossicologici, ma l’uomo si era rifiutato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.