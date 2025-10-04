I Carabinieri denunciano un 23enne per truffa aggravata

Sabaudia (LT): Nella giornata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia (LT), al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 23 anni, domiciliato nella provincia di Latina, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa aggravata.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un uomo di 85 del luogo, lo scorso agosto, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, all’esito di diversi accertamenti ed indagini, il responsabile del reato per cui si procede.

Il malcapitato, mentre passeggiava sulla pubblica via, lo scorso agosto era stato avvicinato dall’indagato che lo affiancava a bordo dell’autovettura a lui in uso, presentandosi come amico del figlio. Nella circostanza, l’indagato, proseguendo la conversazione, aveva riferito alla vittima del reato che avrebbe dovuto consegnare un pacco indirizzato al nipote, inducendolo in errore e facendosi consegnare il corrispettivo richiesto, pari a 100 euro, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce, senza consegnare alcunché all’anziano signore.

I Carabinieri, anche attraverso la visione delle telecamere poste nelle zone di interesse, sono risaliti al 23enne, raccogliendo a suo carico ulteriori elementi di prova che hanno consentito di deferirlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.