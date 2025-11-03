I Carabinieri denunciano un 27enne per guida sotto l’influenza dell’alcool

Terracina (LT): Nel corso della nottata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 27 anni del posto, già noto alle forze di Polizia, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida della propria autovettura. Durante il controllo, i Carabinieri, insospettiti del suo stato psicofisico, hanno sottoposto il 27enne ad accertamenti alcolemici, all’esito dei quali l’indagato è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito per legge e, pertanto, i militari dell’Arma, oltre a deferirlo all’ Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno altresì proceduto al ritiro della patente di guida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.