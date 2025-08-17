I Carabinieri denunciano un 32enne per furto e ricettazione

Aprilia (LT) – Nella giornata dello scorso 14 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 32 anni, di origine tunisina, già noto alle forze di polizia, per i reati di furto e ricettazione.

Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale, dove poco prima era avvenuto un furto di un borsello su un’autovettura.

All’ esito di speditive indagini, i Carabinieri procedevano al controllo dell’indagato a bordo di un’autovettura, la cui conseguente perquisizione personale e veicolare, non permetteva ai militari dell’Arma di rinvenire il borsello, ma consentiva di ritrovare generi alimentari, del valore complessivo di circa 200 euro, asportati illecitamente dal predetto esercizio commerciale, successivamente restituiti al legittimo proprietario. Dagli accertamenti eseguiti durante il controllo è emerso che l’autovettura a lui in uso era risultata denunciata per furto il giorno precedente e che l’indagato non era in regola sul territorio nazionale, pertanto dopo essere state avviate le relative procedure in merito alla sua posizione sul territorio dello stato, l’indagato è stato altresì deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.