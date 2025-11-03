I Carabinieri denunciano un 38enne per falsità materiale

Aprilia (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 22 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno intimato l’alt al giovane, che si trovava alla guida di un motociclo che, invece di fermarsi, ha tentato di eludere il controllo, dandosi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale il motociclo, dopo aver eseguito un’ennesima manovra pericolosa, ha urtato contro l’autovettura militare, rovinando a terra. Nel tentativo di evitare il contatto con il conducente caduto, i militari dell’Arma hanno sterzato bruscamente, impattando contro il cancello di uno stabile. Subito dopo, il 22enne ha tentato nuovamente di fuggire a piedi, venendo però prontamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire nella disponibilità dell’indagato una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo crack, posta sotto sequestro.

Più approfonditi accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che il giovane era sprovvisto di patente di guida e che il motociclo era già sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto l’uomo, oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di cui sopra, è stato sanzionato per guida senza patente ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato ad una depositeria giudiziaria.

L’indagato è stato altresì segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.