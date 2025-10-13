I Carabinieri denunciano un 38enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere

Latina (LT): Nella mattinata di sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina (LT) hanno deferito, stato di libertà, un uomo di 38 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, hanno proceduto al controllo del 38enne che era bordo di un’autovettura condotta da un 46enne. I Carabinieri, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti dei predetti, rinvenendo nella disponibilità dell’indagato, un coltello a serramanico della lunghezza di circa 17 cm, che è stato posto a sequestro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione