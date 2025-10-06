I Carabinieri denunciano un 39enne per guida senza patente

Aprilia (LT): Nel corso della nottata dello scorso 04 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 39 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per guida senza patente.
Nello specifico, i Carabinieri durante un posto di controllo, fermavano l’autovettura guidata dall’uomo e dal controllo in banca dati, l’indagato è risultato privo di patente poiché revocata (reiterazione dell’illecito nel biennio).
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.