I Carabinieri denunciano un 41enne per minaccia e detenzione abusiva di armi e munizionamento

Cori (LT) – Nella decorsa nottata, a Cori, i Carabinieri della Stazione di Bassiano, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 41 anni, già noto alle forze di polizia, per i reati di minaccia e detenzioni abusiva di armi e munizionamento.

Nello specifico, i Carabinieri, a seguito di richiesta pervenuta al 112 N.U.E, sono intervenuti in quel centro, dove poco prima, era stato segnalato un uomo, in stato di agitazione, che era uscito dalle pertinenze della propria abitazione, minacciando alcune persone mentre agitava un coltello. Pertanto i Carabinieri, immediatamente rintracciavano l’uomo che da una successiva perquisizione locale e domiciliare, permetteva ai militari dell’Arma di rinvenire nella sua disponibilità due cartucce, di cui una cal. 16 e l’altra cal. 20, tre pugnali aventi lama lunga tra i 17 cm e 25 cm, una spada la cui lama di circa 87 cm, ed un fucile ad avancarica privo di matricola e documentazione di detenzione.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.