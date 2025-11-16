I Carabinieri denunciano un 43enne per furto aggravato

Prossedi (LT): Nel pomeriggio di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Prossedi (LT), al termine di mirata attività d’indagine, svolta anche con la visione dei filmati di videosorveglianza acquisiti nel corso delle investigazioni,

hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 43 anni, residente in provincia di Caserta (CE) e già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi giudiziari, per il reato di furto aggravato.

In particolare i Carabinieri di Prossedi, a seguito di specifica attività d’indagine scaturita dalla querela presentata, lo scorso 06 settembre, da un 56enne residente in provincia di Frosinone (FR) hanno individuato l’indagato, resosi responsabile del furto patito da quest’ultimo.

Nello specifico i Carabinieri, hanno appurato come l’indagato, h raggiunto il Comune di Prossedi a bordo di un’altra autovettura, questa asportata poco prima come accertato da altri immagini acquisite dai sistemi di sorveglianza del posto, in Monte San Biagio (LT) e denunciato oggetto di furto dal proprietario, un uomo di 76 anni del posto, per poi impossessarsi dell’autovettura del 56enne.

Entrambe le autovetture sono state rinvenute e restituite agli aventi diritto.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione