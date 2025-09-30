I Carabinieri denunciano un 45enne per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

Terracina (LT): Nella giornata di domenica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 45 anni del posto, per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, il 45enne, lo scorso 13 agosto, mentre era alla guida del proprio motociclo, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in via Appia, allorquando, tamponava l’autovettura che lo procedeva, cadendo sul manto stradale, dopo aver perso il controllo del veicolo da lui condotto.

Nella predetta circostanza, i Carabinieri, nel procedere ai rilievi del caso, sottoposero l’indagato ad accertamenti alcolemici e tossicologici, presso una struttura sanitaria. Gli esiti delle analisi di laboratorio, recentemente pervenuti, hanno evidenziato come l’uomo, in occasione dell’incidente, avesse condotto il proprio motociclo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno, pertanto, sottoposto a sequestro amministrativo il motociclo ai fini della confisca, procedendo altresì al ritiro della patente di guida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.