I Carabinieri denunciano un 50enne per impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno per lavoro

Latina: Nel pomeriggio di venerdì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 50 anni, residente a Cisterna di Latina, già noto alle forze di polizia, per aver impiegato lavoratori stranieri, privi di permesso di soggiorno per lavoro.

In particolare, i Carabinieri sono intervenuti presso un capannone, al cui interno, al cui interno era stata segnalata la presenza di persone sospette. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di 4 cittadini di origine colombiana, di età compresa tra 30 e 48 anni, che da più approfonditi accertamenti sono risultati regolari sul territorio, ma per turismo. All’atto del loro arrivo, i Carabinieri hanno sorpreso i predetti quattro soggetti a lavorare, per riparare un macchinario industriale, per conto dell’indagato. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.