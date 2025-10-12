I Carabinieri denunciano un 51enne per guida sotto l’influenza dell’ alcool

Fondi (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 51 anni del posto, già noto alle forze di Polizia, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Nello specifico, in Fondi, intorno alle 03:00, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E, sono intervenuti in via G. Nauta di quel centro, dove, poco prima, era stato segnalato un incidente stradale autonomo, nel quale erano rimaste coinvolte tre autovetture.

Dalla ricostruzione preliminarmente eseguita dai Carabinieri intervenuti, è emerso che il conducente della predetta autovettura, mentre stava percorrendo la predetta via, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro altre due vetture parcheggiate sulla pubblica via.

Nella circostanza, i Carabinieri, nel procedere ai rilievi del caso, hanno sottoposto il 51enne ad accertamenti alcolemici, all’esito dei quali l’indagato è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito per legge e, pertanto, i militari dell’Arma, oltre a deferirlo all’ Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno altresì proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro per la successiva confisca del veicolo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.