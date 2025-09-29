I Carabinieri denunciano un 55enne per truffa

Cisterna di Latina (LT): Nel corso della mattinata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 45 anni, residente in provincia di Napoli, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un 50enne di Cisterna di Latina (LT), nel luglio scorso, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, attraverso mirati accertamenti, il responsabile del reato per cui si procede.

Il malcapitato aveva concordato l’affitto di una casa vacanze in Puglia, pubblicizzata attraverso un profilo falso di una nota piattaforma social, effettuando un bonifico di 250,00 euro, a favore del soggetto da lui contattato per perfezionare il contratto.

La parte offesa, sin dai momenti immediatamente successivi al bonifico da lui effettuato, al fine di verificare se l’operazione fosse andata a buon fine, ha provato a contattare nuovamente il soggetto con cui aveva interloquito per la prenotazione, senza riuscirvi, neanche successivamente.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.