I Carabinieri denunciano un 57enne per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso

Terracina (LT): Nella giornata di lunedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 57 anni residente a San Felice Circeo (LT), per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un 67enne residente a Roma, hanno avviato una mirata attività d’indagine che ha permesso di rinvenire, nella disponibilità dell’indagato, una bicicletta che era stata asportata nel pomeriggio antecedente da un residence di Terracina, successivamente restituita al legittimo proprietario.

I Carabinieri hanno altresì eseguito una perquisizione personale nei confronti del 57enne, rinvenendo vari arnesi atti allo scasso, che sono stati posti a sequestro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.