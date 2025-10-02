I Carabinieri denunciano un 58enne per furto in abitazione

Fondi (LT): Nella giornata di ieri, a conclusione di attività investigativa, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 58 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di furto in abitazione.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da un uomo di 41 anni del posto, per un furto subito lo scorso 28 settembre, all’interno della sua abitazione, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l’indagato, quale autore del reato.

In particolare, i Carabinieri grazie anche alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza delle zone di interesse, hanno potuto constatare come l’indagato, durante la notte, dopo aver forzato il cancello di ingresso della predetta abitazione, si fosse introdotto all’interno del garage, impossessandosi di una bicicletta e di diversi attrezzi da lavoro, per un valore complessivo di circa 500 euro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.