I Carabinieri denunciano un cinquantacinquenne per omissione di soccorso  

Sabaudia – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 55 anni del luogo, già noto alle forze di Polizia, per il reato di omissione di soccorso.

Nello specifico, i Carabinieri, a conclusione di mirata attività d’indagine, hanno identificato l’indagato, che lo scorso 16 agosto, nel comune di Terracina, a bordo di un’autovettura, avrebbe investito un pedone, a cui avrebbe procurato delle lievi lesioni, per poi allontanarsi dandosi alla fuga.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.