I Carabinieri denunciano un cinquantacinquenne per truffa

Cisterna di Latina (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 55 anni, residente in Sicilia, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa.

Nello specifico, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un 23enne del luogo, hanno avviato un’indagine in cui emergerebbe che l’indagato si era fatto accreditare circa 200 euro sul proprio conto corrente, destinati all’ acquisto online di alcuni pezzi di ricambio, che in realtà non si è mai realizzato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.