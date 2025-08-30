I Carabinieri denunciano un cinquantaquattrenne per porto di arma giocattolo privo di tappo rosso
Terracina (LT): Nella nottata di giovedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 54 anni del luogo, per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza.
Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo l’indagato a bordo della propria autovettura, sorprendendolo in possesso di una pistola a salve, priva dell’occlusione rossa, con caricatore inserito contenente 9 cartucce a salve.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.