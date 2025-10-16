I Carabinieri denunciano un diciottenne e un 21enne per lesioni personali

Aprilia (LT): Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), hanno deferito, in stato di libertà, due ragazzi rispettivamente di 18 e 22 anni entrambi residenti ad Aprilia (LT), per il reato di lesioni personali.

Nello specifico, i Carabinieri, a conclusione dell’attività d’indagine scaturita dalla querela prodotta da un uomo di 55 anni, titolare di un circolo privato, hanno avviato attività investigativa che ha permesso ai militari dell’Arma, sulla scorta degli elementi raccolti e dagli riscontri emersi, di identificare i due indagati, quali autori dell’aggressione avvenuta la notte dello scorso 12 ottobre.

Dagli accertamenti condotti dai Carabinieri è emerso che la vittima, mentre era all’interno di uno noto fast food, è stato aggredito dai due indagati con i quali aveva precedentemente discusso all’interno della sua attività.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.