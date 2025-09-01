I Carabinieri denunciano un diciottenne per porto di armi atti ad offendere 

Aprilia (LT): Nella mattinata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 18 anni del luogo, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno sottoposto a controllo l’indagato il quale veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di circa 15 cm, la cui lama di circa 7 cm. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione
