I Carabinieri denunciano un quarantanovenne per truffa

Latina (LT): Nella mattinata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo (LT), al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Salerno, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un cittadino bengalese di 24 anni, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, all’esito di mirati accertamenti, il responsabile del reato per cui si procede. Nello specifico, l’indagato, inducendo la persona offesa a ritenere che titolare di un’agenzia per il disbrigo pratiche amministrative, ha indotto il malcapitato a farsi consegnare la somma in contanti di 600 euro, quale spesa necessaria da sostenere per approntare la documentazione utile per il rinnovo del suo permesso di soggiorno, mai avvenuta. Tuttavia, l’interessato, avendo scoperto quanto sopra, ha provveduto comunque a richiedere e ottenere il rinnovo del titolo che gli consente di permanere regolarmente sul territorio nazionale

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione