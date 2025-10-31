I Carabinieri denunciano un quarantenne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Terracina (LT): Nella mattinata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 40 anni, domiciliato a Fondi, già noto alle forze di Polizia, per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate alterate o grimaldelli.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo l’indagato, poiché insospettiti del suo atteggiamento. I militari dell’Arma hanno quindi decido di approfondire le verifiche, eseguendo una perquisizione personale, all’esito della quale nella disponibilità dell’uomo è stato rinvenuto un cacciavite, posto sotto sequestro, in ordine al quale l’indagato non ha fornito una giustificazione valida sul relativo possesso.

Per i motivi di cui sopra, i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno provveduto a notificare il foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni dal Comune di Terracina, che è stato emesso dalla Questura di Latina, su richiesta del reparto operante. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione