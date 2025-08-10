I Carabinieri denunciano un quarantunenne per truffa

Sperlonga (LT): Nel corso del pomeriggio di venerdì, a conclusione di mirata attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 41 anni residente in provincia di Napoli (NA), per il reato di truffa.
Nello specifico, a seguito delle querele presentate da un 44ennee da un 47enne, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l’indagata.
In particolare, la donna, proponeva la locazione ai malcapitati, su una nota piattaforma di inserzioni online, un immobile sito in Sperlonga (LT) facendosi consegnare dalle vittime rispettivamente 875 euro e 700 euro, rendendosi poi irreperibile.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.