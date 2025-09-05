I Carabinieri denunciano un sessantanovenne per danneggiamento

Sperlonga (LT): Nella mattinata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 69 anni del posto, già noto alle forze di polizia. per il reato di danneggiamento,

In particolare, i Carabinieri, a seguito di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata lo scorso 19 agosto da una donna di 57 anni, hanno identificato l’indagato quale autore della foratura di due pneumatici dell’autovettura della donna, anche attraverso la visione dei filmati estrapolati dai sistemi di sorveglianza presente in zona. Nel corso delle indagini è emerso che l’uomo avrebbe agito per futili motivi, verosimilmente riconducibili ad una discussione per problemi di parcheggio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.