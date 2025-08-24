I Carabinieri denunciano un trentacinquenne per resistenza a Pubblico Ufficiale

Nella decorsa nottata, in Aprilia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 35 anni, di origine cilena, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, avevano deciso di sottoporre un utente a bordo un’autovettura, il quale ignorava il segnale dell’alt dei militari dell’Arma e si dava alla fuga. Pertanto i Carabinieri, immediatamente iniziavano l’inseguimento riuscendo a bloccare l’autovettura e identificare l’indagato.

La successiva perquisizione personale e veicolare, permetteva ai militari dell’Arma di rinvenire nella sua disponibilità alcuni monili in oro, sottoposti a sequestro unitamente al veicolo.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Aprilia per determinare la provenienza di quanto rinvenuto

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non

colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.