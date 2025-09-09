I Carabinieri denunciano un trentaseienne per lesioni personali

Sezze (LT): Nella serata dello scorso 5 settembre, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT), al termine di preliminari accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino marocchino di 36 anni residente a Sezze (LT), per il reato di lesioni personali.

Nello specifico i Carabinieri, a seguito di richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in quel centro, dove poco prima l’indagato, a seguito di un’aggressione avvenuta per futili motivi. Dalla ricostruzione preliminarmente condotta sembrerebbe che l’indagato abbia aggredito la donna, colpendola con un pugno, per poi scagliarsi anche contro il cognato della donna, presente, che era intervenuto a difesa della malcapitata.

L’indagato, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, dopo essere stato sedato dal personale del 118 intervenuto sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Latina, così come le due vittime.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.