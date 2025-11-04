I Carabinieri denunciano un trentottenne per falsità materiale

Aprilia (LT): Nella giornata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Priverno (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 38 anni di origine ivoriana, residente in provincia di Latina, per il reato di falsità materiale in certificati amministrativi.

Nello specifico i Carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato a bordo di un‘autovettura a lui in uso. I militari dell’Arma, insospettiti dall’ atteggiamento dell’uomo, hanno approfondito gli accertamenti, all’esito dei quali il documento di guida fornito dall’indagato è risultato contraffatto.

Pertanto il 38enne, oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per il predetto reato, è stato altresì sanzionato per guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza

sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione