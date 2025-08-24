I Carabinieri denunciano un trentottenne per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

Terracina (LT): Nella giornata di venerdì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina, all’ esito di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 38 anni, residente in provincia di Frosinone, per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, lo scorso 26 luglio, erano intervenuti a seguito di un sinistro stradale autonomo in cui l’uomo era rimasto coinvolto mentre era alla guida della propria autovettura.

A seguito dell’incidente, i Carabinieri sottoposero ad accertamenti, presso una struttura sanitaria, il conducente per verificarne l’eventuale stato di alterazione psicofisica, all’esito dei quali il 38enne è risultato positivo a sostanze stupefacenti e, pertanto, si è proceduto nei suoi confronti, deferendolo all’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.